Lady Gaga elogia Sabrina Carpenter por cover incrível de “Speechless” em TikTok

Lady Gaga está mostrando que a nova geração do pop também tem o seu lugar ao sol e, claro, com a bênção da Mother Monster. A estrela de Bad Romance provou mais uma vez que não só tem talento de sobra, mas também um coração enorme quando se trata de apoiar as novas vozes que despontam na música.

E o alvo dessa generosidade foi ninguém menos que Sabrina Carpenter, uma jovem artista que tem mostrado seu talento desde muito cedo.

A internet explodiu de amor quando Lady Gaga deixou um comentário em um TikTok que ressurgiu de uma jovem Sabrina Carpenter cantando Speechless, um dos hits icônicos de Gaga do álbum The Fame Monster de 2009.

No vídeo, que agora circula com mais força do que nunca, Carpenter, ainda uma pré-adolescente na época, exibe uma voz poderosa e controle vocal impressionante ao cantar cada verso da música. Gaga, que não é conhecida por distribuir elogios de maneira barata, comentou: “amo muito isso, amo ela“. Pronto, era o que bastava para incendiar as redes.

Afinal, quando a rainha do pop diz que te ama, é melhor acreditar que isso é um grande feito. Não é todo dia que uma artista tão estabelecida e influente na indústria dá sua bênção de forma tão pública, e isso só mostra o quanto Gaga realmente se importa com a música e com aqueles que estão começando agora a trilhar seu próprio caminho.

Mas não pense que Gaga estava apenas sentada em casa navegando no TikTok e espalhando amor. Não, senhoras e senhores, ela esteve mais ocupada do que nunca. Gaga abriu as Olimpíadas de Paris em julho, deixando o mundo todo hipnotizado com sua performance.

E como se isso não fosse o suficiente, ela ainda encontrou tempo para colaborar com ninguém menos que Bruno Mars em um novo single, Die With a Smile, que foi lançado no início de agosto.

Essa colaboração não só colocou a música no topo das paradas, mas também trouxe uma vibe retrô que só Gaga sabe fazer. No show de Bruno Mars em 15 de agosto, onde Die With a Smile fez sua estreia ao vivo, Gaga e Mars incendiaram o palco com sua energia e estilo.

Mars estava lá, arrasando em um chapéu de cowboy, enquanto Gaga trouxe de volta seu famoso penteado colmeia, num visual que remete diretamente ao clipe da música. A química entre os dois no palco foi tão explosiva que o público ainda está se recuperando.

Lady Gaga e seus “Monstrinhos”

Claro, Lady Gaga não deixou de agradecer a seus fãs, os famosos Little Monsters, que sempre a apoiam em cada passo que dá. Em um post no Instagram, Gaga compartilhou sua gratidão, não apenas pela recepção calorosa de Die With a Smile, mas também pela conexão contínua que sente com seus fãs ao redor do mundo.

“Assistir fãs do mundo todo celebrando essa música significou muito para mim… Obrigada, obrigada, obrigada por amar nossa música, eu te amo de verdade“, escreveu Gaga, mostrando que, além de ser uma artista de renome, ela é alguém que valoriza profundamente o impacto que sua música tem na vida das pessoas.

E é isso que torna Lady Gaga tão especial. Ela não apenas domina os palcos e as paradas, mas também faz questão de reconhecer e apoiar o talento onde quer que ele apareça.

Sabrina Carpenter, agora bem mais crescida e já uma estrela em seu próprio direito, tem muito o que agradecer à Mother Monster por esse empurrãozinho extra. No fim das contas, é isso que o pop deveria ser: um espaço onde artistas se levantam mutuamente, sob os olhares atentos e amorosos de uma das maiores de todos os tempos.