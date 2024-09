Tropicália! Feira de Discos agita o Infinu em 14 e 15 de setembro

Chega no Infinu uma feira de discos repleta de cultura e diversidade. A 4ª edição da Tropicália! Feira de Discos será realizada em 14 e 15 de setembro. O evento é focado não apenas em vender discos, mas também em promover uma cultura diversificada, com boa música e atrações de diferentes lugares do Brasil. A entrada é franca e livre para todos os públicos, de 12h às 20h, e com after de DJs até as 22h. O produtor musical paulistano Arthur Joly e a mulher, a apresentadora Paula Carvalho, estarão presentes, junto ao time de DJs.

A programação conta com nove DJs vindos de São Paulo e Brasília, que se revezam com uma seleta de brasilidades, latinidades, rock e música boa. Além disso, 12 expositores do Distrito Federal, Goiânia e São Paulo estarão responsáveis pela feira. André Kalil, idealizador do evento, garante que trarão uma curadoria de mais de 15 mil discos.

Kalil conseguiu o contato de Arthur Joly por meio de artistas amigos. O produtor aceitou o convite e disse que viria com Paula. “Aproveitamos esta grande oportunidade para estender o convite à ela também”, conta o idealizador.

A ideia surgiu em 2023, após André Kalil enxergar uma carência de eventos de qualidade que agregassem a feira de discos com atrações musicais diferenciadas em um ambiente descontraído e com opções diversas de alimentação. Ao enxergar esse cenário, surgiu a parceria com o Infinu.

"A Infinu é nossa parceira fixa e com certeza o melhor local da cidade para este tipo de evento. As três edições passadas também foram feitas lá e foi um grande sucesso. Para a quarta edição, não será diferente", completa.

* Texto produzido pela estagiária Paola Cieglisnki sob supervisão de Roberto Fonseca