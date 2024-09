Do universo de The Batman, Pinguim estreia este mês na Max

Protagonizado por Colin Farrell e com um enredo que segue a história do vilão após os acontecimentos de The Batman (2022), Pinguim chega à Max. no dia 19 de setembro. Com oito episódios, serão explorados o submundo criminoso de Gotham e a sede de Oz Cobb/Pinguim por poder.

Dirigida por Craig Zobel, a série explora novas camadas, personagens e as improváveis alianças no universo criado por Matt Reeves. O elenco também conta com Cristin Milioti e Theo Rossi. Os episódios seguintes ao primeiro serão semanais, aos domingos, sempre às 22h