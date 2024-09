Sequência de Beetlejuice, de Tim Burton, resgata estética do 1º filme

De volta às origens, Beetlejuice Beetlejuice: os fantasmas ainda se divertem é um passeio pelo estilo consolidado do diretor Tim Burton. O filme resgata a construção estética que Burton construiu ao longo da carreira e reúne o elenco principal da história do terrível e amado Beetlejuice. Michael Keaton dá vida novamente ao querido antagonista, dessa vez para ajudar a paixão não correspondida de anos atrás a recuperar alguém que foi perdido. Mas, claro, com um preço ao estilo do personagem.

Winona Ryder é caracterizada com a franja pontiaguda e vestimentas góticas para interpretar Lydia Deetz com a mesma essência da protagonista adolescente, quase 40 anos após o lançamento original. Agora, Lydia é uma adulta peculiar com o próprio show de televisão sobre aparições sobrenaturais. A apresentadora paranormal é quem recebe o público no início do filme para iniciar a imersão no universo, e ainda alerta os espectadores: O que todos estão prestes a ver é algo nojento e macabro. Vá por sua conta e risco.

O novo acréscimo do elenco é Jenna Ortega, que trabalhou com Burton em alguns episódios da série Wednesday (2022) e conquistou o coração do público ao dar vida a Wandinha Addams. Jenna é Astrid Deetz, filha de Lydia e adolescente revoltada com a fama estranha da mãe. Com a morte do avô, Astrid é convidada a visitar a casa assombrada em Winter River onde a mãe passou por experiências terríveis e engraçadas.

Três gerações de mulheres da família Deetz enfrentam o luto, a raiva e o amor ao passarem pelo reencontro inesperado. Mas Lydia alerta a todos ao adentrarem a casa quando sente uma presença indesejada: nunca dizer o nome Beetlejuice três vezes em voz alta. Mas o demônio do mundo dos mortos está sempre à espreita esperando a oportunidade de se materializar e conquistar a noiva prometida de anos atrás.

O elenco também conta com a adição de Willem Dafoe como o policial de casos pós-morte Wolf Jackson, e Monica Bellucci como a sugadora de almas mortas Dolores. Beetlejuice Beetlejuice une o grotesco e o cômico em uma sequência perfeita para os fãs das obras de Tim Burton. Mesmo após quase quatro décadas de avanços tecnológicos do primeiro filme, a estética audiovisual do longa permanece intacta. Figurinos, trilha sonora, efeitos visuais e animações são preservadas na atmosfera gótica da obra original. O final é uma jogada inesperada à la Tim Burton. Confira hoje nos cinemas.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira