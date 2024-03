Beetlejuice 2 ganha primeiro trailer e recebe título no Brasil

Depois de ter suas primeiras imagens reveladas, Beetlejuice Beetlejuice, a continuação de Os Fantasmas se Divertem, finalmente ganha seu primeiro trailer. A prévia traz um vislumbre do visual de Jenna Ortega e Michael Keaton. Também foi revelado o nome do filme no Brasil, intitulado de Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice.

A sequência do clássico filme de Tim Burton de 1988 conta com o retorno de Winona Ryder, dando vida novamente à peculiar Lydia Deetz, e Michael Keaton, o ardiloso Beetlejuice. Entre as novidades da continuação estão Jenna Ortega, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

Ortega interpretará a filha de Lydia, Astrid, em sua jornada de descobrir coisas estranhas na casa que aprisiona o espírito de Beetlejuice após 30 anos da história original . O filme estreia nos cinemas em 6 de setembro.