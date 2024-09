Prime Video lança trailer e cartaz de novo filme original colombiano

O Prime Video divulgou, nesta quinta-feira (5/9), o trailer e o pôster oficial do filme Pimpinero: sangue e gasolina. Dirigido por Andrés Baiz, o longa colombiano, que faz parte da seleção do Festival Internacional de Cinema de Toronto, será lançado no streaming ainda este ano.

O enredo se passa em um deserto na fronteira entre Colômbia e Venezuela, onde contrabandistas conhecidos como "pimpineros" arriscam suas vidas para transportar combustível ilegal de um país para outro. Quando Juan, o caçula entre três irmãos envolvidos nesse comércio, é forçado a trabalhar para um rival, o resultado são revelações e consequências trágicas.

Além da direção, Andrés Baiz atua como produtor executivo, enquanto o roteiro fica por conta de María Camila Arias. O elenco é estrelado por Alberto Guerra, Alejandro Speitzer, Laura Osma e Juanes.