Cantor Isac e a Caverna apresenta novo single neste domingo (8/9)

O artista brasiliense Isac e a Caverna lançará seu novo single, Reexistir, neste domingo (8/9). Em comemoração ao novo trabalho, que também conta com um videoclipe, o cantor fará uma apresentação no dia do lançamento, às 16h20, no Clube Motonáutica, Vila Planalto.

Criada durante o auge da pandemia de covid-19, a música, que foi finalizada apenas este ano, traz uma mistura de sentimentos confusos e de uma sensibilidade vivenciada na época de isolamento social. O clipe aborda a resistência cotidiana nas metrópoles, os desafios diários e a importância da ancestralidade,

Isac e a Caverna começou a trajetória musical como membro dos grupos Seu Estrelo e Grupo Cultural e Social Grito de Liberdade. Foi fundador e compositor da banda Véia Tonha & Os 22 No Doubt. Em 2020, lançou o EP Morro e vale, com canções autorais influenciadas pelos batuques populares brasileiros.