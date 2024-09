Filme sobre coreanas produzido por Malala Yousafzai ganha trailer oficial

As Últimas Mulheres do Mar estreia em 11 de outubro - (crédito: Divulgação/Apple TV+)

As últimas mulheres do mar, um filme documentário original Apple TV+, ganhou um trailer oficial nesta quinta-feira (5/9). Produzido pela ativista Malala Yousafzai, o filme tem data de estreia marcada para o dia 11 de outubro deste ano. O longa-metragem registra a vida das mergulhadoras coreanas, conhecidas como haenyeo, que lutam para conservar e proteger os oceanos.

Dirigido por Sue Kim, o documentário conta a história do grupo de avós conhecidas como “sereias da vida real”, as haenyeo, mergulhadoras da ilha de Jeju, na Coreia do Sul. As senhoras são conhecidas por mergulharem, sem oxigênio, para colher mariscos, e hoje lutam para manter as tradições e modo de vida intactos com a iminente poluição marinha. Na casa dos 60 a 80 anos, as corajosas e divertidas trabalhadoras se recusam a desistir e têm o apoio de uma geração mais jovem por meio das redes sociais.

A renomada produtora A24, conhecida por filmes como Ladybug e Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, também assina a produção do longa-metragem. Antes de sua estreia na plataforma de streaming, a obra cinematográfica será exibida no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, neste domingo (8/9).