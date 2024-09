Disney+ divulga trailer de Volta Priscila sobre irmã de lutador de MMA

Volta Priscila, série documental original da Disney+, ganha trailer e pôster oficial. Com data de estreia marcada para 25 de novembro, a produção faz parte da lista de projetos originais brasileiros que buscam valorizar os talentos e histórias de todo o território nacional.

Dividido em quatro episódios, o seriado traz detalhes da investigação do desaparecimento da jovem carioca Priscila Belfort, irmã do lutador de MMA Vitor Belfort, em 9 de setembro de 2004. A mulher trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro e saiu para almoçar. Desde essa data, Priscila nunca mais foi vista e seu paradeiro é desconhecido.

A busca pela servidora pública contou com personagens sombrios, caminhos tortuosos e o envolvimento com a polícia, tráfico de drogas e a grande mídia. A produção é dirigida por Eduardo Rajabally e conta com diversas entrevistas de membros da família e amigos de Priscila, além dos jornalistas Sônia Abrão e Gilberto Barros.