Linkin Park lança clipe e anuncia retorno com Emily Armstrong como vocalista

A banda norte-americana Linkin Park acaba de anunciar, em transmissão ao vivo no Instagram e no YouTube, o retorno aos palcos. Com a vocalista Emily Armstrong, do Dead Sara, no lugar que antes era ocupado por Chester Bennington, a banda anunciou um novo álbum. Durante a live, efeitos luminosos e projetores prepararam o palco para receber o retorno dos músicos do Linkin Park, banda que despontou no início da década de 2000.

“É bom ver vocês de novo”, disse Mike Shinoda ao subir no palco. From zero é o nome do mais novo disco da banda de rock, previsto para ser lançado em 15 de novembro. Durante apresentação, Emily cantou Somewhere I belong, do disco Meteora (2003).

