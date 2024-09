A quarta edição do Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro retorna a partir de segunda-feira (9/9) para difundir a cultura popular da arte do terreiro e de quintal. O grupo cultural Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro sediará o evento no Centro Tradicional de Invenção Cultural, na 813 Sul. Com entrada gratuita mediante a retirada de ingresso pelo Sympla, a programação conta com diversos espetáculos e rodas de conversa.

O público será imergido na contemporaneidade, estrutura dramática, símbolos, história e técnica dos grupos da vertente cênica. Mestre Tico Magalhães, idealizador do projeto, destaca que o festival busca o teatro brasileiro por meio da extensa linguagem oral, gestual e corporal feita pelo povo: “A ideia foi de fazer um festival de teatro comunitário e popular, feito pelo povo para o povo.”

Tico relata que a cultura do terreiro se firmou para o público desde a primeira edição. Seu Estrelo abre espaço a partir da fúria criativa baseada em tradições afro-brasileiras. Em 2024, o grupo foi premiado como Patrimônio Cultural Imaterial do DF pelas diversas manifestações artísticas e representativas de sucesso.

A curadoria das atrações do festival foi feita com foco em artistas ligados à cultura popular ancestral. “Todos os artistas e grupos escolhidos têm uma ligação com a resistência e a inovação da cultura popular”, diz Tico. O encantamento no meio de políticas do cotidiano é um sentimento que Tico deseja para o público do festival.

Seu Estrelo se apresenta no Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro (foto: Tsaraujo Miracena)

O apoio de patrocínios para realizar projetos representativos independentes muitas vezes é um empecilho. Tico argumenta que o evento busca muito mais o conhecimento do que o entretenimento: “Enfrentar o mercado cultural é um desafio quando se faz um festival sem viés comercial.” O espaço que Seu Estrelo fornece é para a troca de ideias e encontros, no qual muitos jovens se atraem pela proposta.

A capital abraçou o movimento do grupo cultural por abrigar uma mistura de pessoas vindas das mais diversas regiões do Brasil. “Brasília tem várias tradições misturadas. O festival é um retrato da própria cidade. Não existe diversão se não houver diversidade. A palavra diversão deriva da diversidade. O Brasil não seria o que é se não fosse esse grande encontro popular”, Tico afirma.





Confira a programação completa:





Segunda-feira (9/9):

10h - Apresentação em Escola Pública do DF (Ceilândia) - Zé Regino: Carriola (DF)

20h - Aula espetáculo: La Mínima (SP)





Terça-feira (10/9):

20h - Mundu Rodá (SP)





Quarta-feira (11/9):

20h - Odília Nunes (PE): Decripolou Totepou





Quinta-feira (12/9):

10h - Apresentação em Escola Pública do DF (Paranoá) - Mamulengo Fuzuê (DF)

20h - Roda de Conversa: Mestra Nice (PE) e Tico Magalhães (DF)





Sexta-feira (13/9):

18h30 - As Caixeiras Cia. de Bonecas (DF)

20h30 - Seu Estrelo - 6º roda: O Alado ou O Portão do Qualquerer (DF)





Sábado (14/9):

18h - Mestre Aguinaldo (PE): A Flor da Cana

20h – Seu Estrelo - A 4º Roda ou O Amor é Um Rio sem Margem (DF)





Domingo (15/9):

17h - Coletivo EntreVazios - Maysa Carvalho (DF)

20h - Helder Vasconcelos (PE)





Serviço:

Festival Brasileiro de Teatro de Terreiro

De 9 a 15 de setembro, no Centro Tradicional de Invenção Cultural (813 Sul). Ingressos gratuitos pelo Sympla a partir de 24h antes de cada apresentação.