Festival Raízes será realizado neste sábado (31/8) no Guará

O Festival Raízes será realizado neste sábado (31/8) e tem na programação oficinas e festa com line-up composto por mulheres. O evento será feito no Salão de Múltiplas Funções, no Guará 2. As inscrições para participar das oficinas podem ser feitas até esta sexta-feira (30/8) pelo formulário. Os ingressos já estão disponíveis no site do Sympla.

Logo no início do Festival Raízes, das 13h às 18h30, serão apresentadas oficinas de yoga com Cibelly Dias e de automassagem com Flávio Franklin, com sound healing, além de terapia através de ondas sonoras. Além das oficinas, haverá também aulas de dança com a professora e artista Mylena Edna. Logo depois, o fundador da Cia Miragem, Lukas Martt, apresenta circo com acrobacia solo. As crianças também podem participar, desde que estejam acompanhadas dos responsáveis. Vale lembrar que também será disponibilizado ao público a Feira de Moda e Arte, com os mais diversos produtos.

O Festival Raízes continua a festa à noite com shows a partir das 18h30. Apresentações de música eletrônica serão realizadas por 15 DJs, entre elas Aeva, Caju, Saskia, Evah e Jade. O repertório dos shows mistura os elementos da música eletrônica, como o techno, psy trance e funk. As artistas também foram convidadas a se apresentarem em São Paulo e Goiás no domingo (1/9).





Serviço

Festival Raízes

Neste sábado (31/8), a partir das 13h, no Salão de Múltiplas Funções no Guará 2. Para participar das oficinas basta fazer a inscrição pelo formulário. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site do Sympla: https://www.sympla.com.br/festival-raizes__2590921 . O evento é livre até as 18h, após esse horário não é permitido a entrada de menores de 18 anos.