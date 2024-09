Artistas lamentam morte de Sérgio Mendes: "Levou a música brasileira para o mundo"

Sergio Mendes morre como o brasileiro a emplacar mais músicas no top 10 dos EUA - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Sérgio Mendes, um dos músicos brasileiros de maior sucesso no exterior, morreu nesta sexta-feira (6/9), em Los Angeles, aos 83 anos. Após a divulgação da notícia, diversos músicos prestaram homenagem ao artista brasileiro.

Milton Nascimento publicou um vídeo com Sérgio Mendes e escreveu: "Muito triste com a passagem do meu querido amigo Sérgio Mendes. Estivemos juntos em 2022, quando ele veio até o meu show, em Los Angeles, e nos divertimos muito nesse dia. Foram muitos anos de amizade, parceria e música, e ele estará para sempre comigo, em meu coração. Todo o meu amor à sua família. Descanse em paz, querido gênio".









O músico americano Herb Alpert publicou uma foto e um pequeno texto, onde comenta a importância de Sérgio Mendes para a música. Herb Alpert mencionou que o brasileiro lidava com sequelas da covid-19. “Sergio Mendes era meu irmão de outro país e faleceu de forma tranquila e pacífica. Ele era um verdadeiro amigo e um músico extremamente talentoso que trouxe a música brasileira para o mundo inteiro, com elegância e alegria”, publicou o norte americano.









A equipe de Gilberto Gil publicou um vídeo com Sérgio Mendes cantando Mas que nada, um dos grandes sucessos da vida de Sérgio Mendes. A legenda diz: “É com pesar que nos despedimos de Sérgio Mendes, um ícone da música brasileira. Além de deixar sua marca em tantas obras inesquecíveis, foi o produtor do Nightingale, álbum americano de Gil. Seu legado continuará a nos inspirar sempre”.









Djavan também publicou um stories com uma foto de Sérgio e disse. “ O Brasil perde um de seus grandes artistas, Descanse em paz, Sérgio Mendes!”



O pianista e compositor Sérgio Mendes morava nos Estados Unidos há 60 anos, com a esposa Gracinha Leporace. Os familiares do artista confirmaram o óbito ao jornal O Globo, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. O músico enfrentava problemas respiratórios há dois anos.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

