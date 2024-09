Circo Vitória abre inscrições para oficinas gratuitas em Samambaia

A trupe do Circo Vitória desembarca em Samambaia para uma temporada de oficinas circenses gratuitas. Serão dois meses de aulas, às segundas e terças-feiras. As inscrições podem ser realizadas nas redes sociais, pessoalmente, ou pelo telefone (61) 983815537.

Entre as modalidades disponíveis para aulas estão bambolê, tecido, lira, acrobacias, trapézio, slackline e palhaçaria. A iniciativa faz parte do circuito de oficinas circenses itinerantes, que passa por cinco regiões administrativas do DF durante 10 meses incluindo Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Gama. Além das oficinas, também serão recebidos espetáculos circenses da companhia.

A ação faz parte do projeto de Manutenção de Espaço do FAC-DF e é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF). O Circo Vitória está instalado na praça Skate Park, ao lado do Fórum Desembargador Raimundo Macedo.





Serviço

Oficinas gratuitas de arte circenses com Circo Vitória

A partir de segunda-feira (9/9), segundas e terças-feiras, na Sede do Circo Vitória (EQ. 31/33, ao lado do Edifício Consei, no Guará II). Inscrições disponíveis no próprio Circo, no instagram @circovitoriaoficial ou no número de telefone 61 98381-5537 (WhatsApp)

Espetáculos

Nas quintas e sextas-feiras, às 20h30. Sábado, Domingo e feriado, às 16h30, 18h30 e 20h30