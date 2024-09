Acusado de assédio, Geraldo Luís faz desabafo

Reprodução/ Instagram @geraldoluistv Geraldo Luís

Geraldo Luís se defendeu publicamente nesta quinta-feira (5) das acusações de assédio moral que enfrenta nos bastidores da RedeTV!. O jornalista usou suas redes sociais para expressar sua decepção com as pessoas que, segundo ele, traiu sua confiança, afirmando que foi "magoado por alguém que amava". Em um vídeo no Instagram, ele comentou que recebeu "tapas na cara" de pessoas a quem estendeu a mão, mas garantiu que isso faz parte da vida.

No desabafo, Geraldo admitiu que, apesar de possuir defeitos, acredita que muitas pessoas que causam esses problemas já têm características negativas por natureza. Ele ressaltou que não se trata de guardar rancor, mas sim de entender que algumas decepções não têm explicação. "A resposta está no outro", afirmou, destacando que muitas vezes nem mesmo conseguimos achar respostas dentro de nós.

O apresentador também compartilhou sua filosofia de lidar com esses episódios de desilusão. Segundo ele, é necessário virar as costas para esses problemas e seguir em frente, acreditando que a vida se encarrega de acertar as contas. "Um dia, a vida devolve aquilo que você fez para alguém", disse ele, em tom reflexivo, sem deixar de indicar que acredita que as consequências virão para quem cometeu erros.

Geraldo foi acusado de assédio moral contra a equipe técnica e de produção dos programas Ultra Show e Geral do Povo, com relatos de humilhações e desrespeito. A equipe chegou a procurar o sindicato para orientação, e há rumores de que o contrato do apresentador, que termina em 8 de setembro, pode não ser renovado, sinalizando um possível fim de sua passagem pela RedeTV!.

