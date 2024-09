Djs Dudão e Sarto são atrações no Festival Superjazz no CCBB

Djs Dudão e Sarto são atrações no concorrido evento do CCBB - (crédito: Divulgação)

O Festival Superjazz retorna aos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) para a segunda temporada de celebração musical. De amanhã ao dia 25, o CCBB recebe, sempre às quartas-feiras, o público amante de jazz. As apresentações são gratuitas. A abertura do festival será do DJ Dudão e as Histórias do Jazz no pôr do sol, seguido da Rádio Superjazz, com Dudão e o DJ Mario Sartô. A dupla explora um programa de rádio com a dinâmica de discotecagem em vinil com muito humor e conhecimentos musicais.

Na sequência, o violinista Tom Suassuna sobe ao palco para uma apresentação que mescla a musicalidade latina com a psicodelia nordestina. Acompanhado por Son Andrade na bateria e Sebastián Nadales no baixo, Suassuna promete um show com composições autorais e releituras de clássicos. "Misturo o violino com ritmos brasileiros e latinos, além do próprio jazz. O improviso do gênero me permite passear pelos estilos de música em um instrumento não convencional", destaca.

Tom diz gostar de colocar o violino em um lugar de acessibilidade, quando trabalha com vários ritmos. "Muitos artistas me procuram para inserir o instrumento de uma forma incomum para dialogar com os ritmos. Tiro o violino do tradicional e do erudito e o levo para um lado popular."

Idealizador do Coletivo Superjazz, DJ Dudão enfatiza que o aspecto menos conhecido do jazz é a própria origem do gênero. "Temos que entender o jazz como uma música periférica, de resistência, em um contexto de cultura popular." Ele enfatiza que o gênero é uma sonoridade afro-americana, por mais que elitizada atualmente, e é a base do blues, soul, funk e rap.

A evolução do jazz na cena de Brasília é algo animador para o idealizador. Morador da capital há quatro anos, o paulista percebe uma ressignificação do gênero em diversos lugares. "Quero levar o jazz para as manifestações da música popular. As vertentes latinas e as brasileiras também", afirma.

*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira

Festival Superjazz

Amanhã, a partir das 17h, no CCBB. Entrada gratuita mediante a retirada de ingressos no local