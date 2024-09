Prêmio eSports Brasil 2024 abre votação das categorias populares

O Prêmio eSports Brasil 2024 (PeB 2024) abriu as votações para os fãs dos esportes eletrônicos participarem da escolha dos indicados a maior premiação de games e eSports da América Latina, que ocorre em 12 de dezembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. De segunda-feira (9/9) até 22 de setembro, o público poderá votar nas suas personalidades favoritas dos esportes eletrônicos entre as 20 categorias semipopulares, que são definidas em conjunto pelos votos do público e do júri, além de duas categorias com votação 100% popular.

Tanto para as votações populares quanto para as semipopulares, o público poderá indicar seus nomes favoritos diretamente pelo site oficial até 22 de setembro. Após esse período inicial de votação, o PeB fará a curadoria da lista e selecionará, a partir dela, os oito nomes que irão para uma nova votação aberta para público e Superjúri, de onde sairão os finalistas.



O Superjúri 2024 já foi revelado e, esse ano, conta com 68 representantes do cenário gamer e dos eSports, com a presença de técnicos, apresentadores, streamers, comentaristas, narradores, jornalistas e outros especialistas que vão ajudar a definir os maiores destaques da temporada. No total, o Prêmio eSports Brasil contempla 24 modalidades diferentes, incluindo duas que são exclusivamente avaliadas por esses especialistas — Melhor Atleta - Cenário Inclusivo e Atleta de eSports do ano.



Segundo Leandro Valentim, CEO da Player1 Gaming Group, a participação do público na definição dos indicados é uma etapa extremamente aguardada pela comunidade e fundamental para o sucesso e dinamismo do Prêmio. “O PeB é o momento de consagração dos principais nomes do segmento, e esse destaque é fortemente impactado pela escolha do público”, diz. “Eles acompanham diariamente os atletas, sabem quem está se destacando no cenário e quem vem engajando ativamente em cada uma de suas comunidades”.

O Prêmio eSports Brasil 2024 ocorre em 12 de dezembro, a partir das 21h, diretamente do Memorial da América Latina, em São Paulo. Nesse ano, o PeB completa oito anos de existência, tendo entregado mais de 120 troféus a atletas, influenciadores e empresas das mais diversas modalidades de esportes eletrônicos durante as sete primeiras edições. O público poderá acompanhar a premiação ao vivo pelo SporTV, além dos canais oficiais da Player1 e do próprio Prêmio no YouTube e na Twitch.