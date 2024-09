Lollapalooza Brasil 2025: venda de ingressos por dia começam nesta terça

Ingressos serão vendidos no site da Ticketmaster Brasil - (crédito: Reprodução/@lollapaloozabr)

Atrações como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes estão entre os artistas que estão no line-up do Lollapalooza Brasil 2025. Para quem quer ir em um ou dois dias específicos do evento, boas notícias: a venda de ingressos por dia abre nesta terça-feira (10/9), a partir das 12h.

O Lolla Pass, ingresso que dá direito a entrar em todos os dias do evento, está disponível desde agosto. Já o Lolla Day (para um dia) e o Lolla Double (dois dias do festival) serão vendidos pela primeira vez no site da Ticketmaster Brasil.

O acesso ao evento também traz mudanças. A partir de 2025, no lugar das pulseiras, os ingressos serão digitais, o que, segundo os organizadores do evento, garante uma experiência mais prática, econômica e segura.

A edição Lolla 2025 ocorre nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Confira line completo:

