Marcada para outubro, Flip 2024 divulga a programação completa

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) realiza a 22ª edição em 2024, entre os dias 9 e 13 de outubro. O festival divulgou os autores que estarão presentes no evento. Este ano, a Flip homenageia o escritor João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto. A figura da literatura carioca do século 20 destacou-se como crítico de arte, dramaturgo, cronista e romancista em escritos que refletiam costumes sociais e manifestações culturais.

O homenageado trabalhou em diversos jornais e revistas ao longo da vida. Ficou conhecido pela prática do jornalismo literário nas reportagens que produzia. Barreto conquistou um lugar na Academia Brasileira de Letras (ABL) com apenas 29 anos e publicou 25 livros ao longo da carreira. A mulher e os espelhos e Dentro da noite são algumas das obras conhecidas do jornalista, além das diversas crônicas publicadas. Barreto faleceu aos 39 anos de idade devido a um ataque cardíaco.

Sob a curadoria de Ana Lima Cecilio, a Flip traz uma seleção de autores nacionais e estrangeiros em mesas de debates sobre assuntos iversificados. A programação terá nomes como Felipe Neto, Jeferson Tenório, Patrícia Campos Mello, Robert Jones Jr, Édouard Louis e Lisa Ginzburg.

Confira a programação completa do evento:





9 de outubro (quarta-feira)

19h30: As ruas têm alma: João do Rio, o convidado do sereno, Com Luiz Antonio Simas





10 de outubro (quinta-feira)

10h: A cidade contra nós, com Bruna Mitrano e José Falero

12h: Da poeira que viemos, com Léonora Miano e Eliana Alves Cruz

15h: A vida secreta das emoções, com Ilaria Gaspari e Marcela Dantés

17h: Inventar na América Latina, com Joca Reiners Terron e Juan Cárdenas

19h: Dormindo com o inimigo, com Mark Coeckelbergh e Danny Caine

21h: Profecias do passado, com Robert Jones Junior e Evandro Cruz e Silva





11 de outubro (sexta-feira)

10h: A paz e o gesto, com Lisa Ginzburg e Ana Margarida de Carvalho

12h: Como enfrentar o ódio, com Patrícia Campos Mello e Felipe Neto

15h: Saber o passado, mirar o futuro, com Raoni e Txai Suruí

17h: Descobrimento ao contrário, com Micheliny Verunschk e Odorico Leal

19h: Não existe mais lá, com Atef Abu Saif e Julia Dantas

21h: Zé Kleber: Rádio Novelo apresenta ao vivo, Com Branca Vianna





12 de outubro (sábado)

10h: O amor político, com Brigitte Vasallo e Geni Nuñez

12h: A eterna guerra dos sexos, com Jazmina Barrera e Ligia Gonçalves Diniz

15h: Sagradas e profanas, com Gabriela Cabezón Cámara e Arelis Uribe

17h: A memória dos homens, com Mohamed Mbougar Sarr e Jeferson Tenório

19h: Anatomia do futuro, com Édouard Louis





13 de outubro (domingo)

10h: Invenção e linguagem: O romance segue, com Carla Madeira, Silvana Tavano e Mariana Salomão Carrara