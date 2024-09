Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (12/9)

NOSSO ESPÍRITO



Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura.



Nosso espírito na câmara secreta do coração é um Sol que brilha como milhões de estrelas, de cor branca como o leite, radiante de glória e amor sábio para todos os seres, e todo santo dia nossa humanidade há de atualizar a consciência de o quão real e verdadeira é essa descrição, e de que nosso maior objetivo como seres humanos é fazer contato intencional com a faísca divina, com a Vida de nossas vidas.



Todos os outros objetivos, mundanos e sutis, são menores, e se nos dedicássemos com afinco ao que de mais importante temos de fazer como seres humanos, independentemente de nossas peculiaridades, não apenas evoluiríamos pessoalmente como o desejamos, como também irradiaríamos benefícios ao mundo inteiro, aos nossos amigos e queridos tanto quanto aos nossos inimigos desprezáveis.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo significa apenas isso, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Talvez isso produza entusiasmo, que é uma virtude, mas deveria também atiçar o discernimento, para entender bem tudo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem sempre as coisas caras são melhores do que outras mais econômicas. Procure não se deixar enganar, porque é fácil se encantar com as coisas caras, deixando de prestar atenção em tanta coisa bacana e econômica.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A boa vontade é preciosa, especialmente quando ela é posta em prática, porque muita gente tem boa vontade, só que nunca se atreve a colocar em prática seus mandamentos. Assim, a boa vontade se transforma em má vontade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A mente é um território totalmente livre, nela é possível pensar sobre assuntos que provavelmente nunca seriam manifestos abertamente nem muito menos compartilhados, sequer na intimidade. A mente é território livre.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Algumas pessoas são úteis, outras nem tanto, porém, todas, em conjunto, formam uma sinergia especial. Por isso, não é o caso de ficar selecionando pessoas, mas de promover o bem comum e a harmonia entre todas elas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Faça o que estiver ao seu alcance, e se desejar fazer mais ainda, então se muna de recursos e aprimore seu desempenho com o que está disponível agora, para que no futuro você possa ampliar e melhorar suas ações.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tem muita coisa que parece difícil, impossível até, só porque ainda não se deu nenhum passo concreto na direção de alguma solução. Nessas horas a mente é sua pior inimiga, pois, fica fazendo especulações infames.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ainda que a presença de certas pessoas atrapalhe você, porque gostaria de as ver pelas costas, se a vida anda movimentando as peças desse jeito, cabe a você tentar se adaptar da melhor maneira possível ao que acontece.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando o primeiro passo for dado ficará evidente que os problemas e dificuldades eram todos teóricos, porque na prática tudo se mostra bastante fácil e sua alma com plena capacidade de administrar. Em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Um dia sua alma se sente por cima, cheia de domínio, noutro parece que o céu cai sobre a cabeça e se descontrola tudo. Não importa o quanto o ânimo oscilar, o que importa é que você mantenha firmeza no leme.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É desnecessário se arriscar demais para promover avanços e progresso. Nesta parte do caminho prefira agir pouco, mas de uma forma estudada, seguindo planos determinados previamente, e consagrados pela prática.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O bem que você fizer às pessoas, próximas e distantes, é o bem que de alguma maneira misteriosa e indireta acabará beneficiando você em algum outro momento incerto. Porém, fazer essa contabilidade quebra o sortilégio.