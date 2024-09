Atriz Yerin Ha fará parte da 4ª temporada da série 'Bridgerton'

A 4ª temporada de Bridgerton apresenta Yerin Ha no papel de Sophie Baek. - (crédito: Divulgação/Nick Walters)

Yerin Ha, atriz da famosa série de ficção científica Halo e que também está no seriado inédito de Duna, Duna: Profecia, que tem data de lançamento para este mês, agora interpreta a personagem Sophie Baek na 4ª temporada da série Bridgerton, da Netflix. A nova etapa da obra deve ser lançada em 2026.

A história de Sophie Baek, personagem tão aguardada pelos fãs, mostra a luta da personagem forçada a viver uma vida de trabalho duro como empregada doméstica do patrão mais exigente da cidade. Mesmo com a desagradável realidade, Sophie é uma mulher que sempre consegue dar a volta por cima e seguir em frente. As coisas começam a mudar drasticamente depois que ela se disfarça para ir ao baile de máscaras de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) e lá acaba conhecendo Benedict Bridgerton (Luke Thompson).

A 4ª temporada de Bridgerton está prevista para ser lançada em 2026 na Netflix e foca na história de Benedict Bridgerton. Apesar de seu irmão mais velho e os mais novos serem casados e felizes, Benedict reluta em sossegar, até conhecer a cativante Dama de Prata no baile de máscaras promovido por sua mãe.

