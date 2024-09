Morre o compositor e guitarrista Tito Jackson, aos 70 anos

Tito Jackson se apresenta durante o show "Michael Forever" em memória do falecido Michael Jackson no Estádio Millenium em Cardiff, País de Gales, em 8 de outubro de 2011. O guitarrista e cantor norte-americano Tito Jackson, membro original do lendário grupo Jackson 5 e irmão mais velho dos astros pop Michael e Janet, morreu aos 70 anos, disseram seus filhos na noite de 15 de setembro de 2024. - (crédito: LEON NEAL / AFP)

Compositor e irmão do cantor Michael Jackson, Tito Jackson morreu, aos 70 anos. O anúncio foi feito pelos filhos do artista, Taj, Taryll and TJ, na noite de domingo (15/9), pelo Instagram. “É com o coração pesado que anunciamos que nosso amado pai, o membro do Hall da Fama do Rock & Roll Tito Jackson, não está mais conosco. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e seu bem-estar”, escrevem TJ, Taj e Taryll em uma postagem no Instagram”, diz a nota, assinada por “seus meninos”.

Conhecido como Tito, Toriano Adaryll “Tito” Jackson era um dos irmãos que integravam o grupo Jackson 5 com Michael. Foi nessa formação que alguns dos membros mais importantes dos irmãos Jacksons foram revelados ao cantar hits como I’ll be there, ABC e I want you back. Faziam parte do grupo, criado na década de 1960, além de Tito e Michael, Marlon, Jermaine e Mackie. .

Tito Jackson era guitarrista e compositor. Ele assina algumas das canções que fizeram sucesso com os Jackson 5.