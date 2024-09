Netflix anuncia o novo documentário sobre crime que parou o Brasil

A Netflix anunciou seu novo documentário original A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio. O longa revisita o assassinato da modelo e revela informações que nunca foram divulgadas ao público antes. A data de estreia está marcada para 26 de setembro.

No dia 4 de junho de 2010, o desaparecimento da modelo e estudante paraense Eliza Samudio e seu filho de 4 meses tomou conta da mídia brasileira. Conhecida como ex-amante do jogador do Flamengo Bruno Fernandes, a jovem foi mantida em cárcere privado na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais, e assassinada no local. Oito pessoas foram condenadas pelos crimes e mesmo quatorze anos depois, o corpo de Eliza nunca foi encontrado.

Narrado pela perspectiva da vítima, o true crime revela detalhes nunca antes divulgados sobre o crime e desvenda os segredos e mistérios sombrios que cercam a morte da jovem. A produção assinada por Gustavo Mello e dirigida por Juliana Antunes teve acesso a conversas e mensagens pessoais da modelo e foca na trajetória antecedente ao assassinato.