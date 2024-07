Netflix anuncia a quarta temporada da série Bridgerton

A Netflix anunciou, nesta terça-feira (23/7), a sequência da série Bridgerton. A quarta temporada do seriado baseado no livro best-seller de Julia Quinn será focada no personagem Benedict Bridgerton (Luke Thompson), que assume o status de “solteirão cobiçado” na obra.

Na nova temporada de Bridgerton, que não tem data prevista de estreia, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) se apaixonará pela enigmática Dama de Prata em um dos bailes de máscaras organizado por sua mãe, Violet (Ruth Gemmell). A plataforma Netflix confirmou que a quarta temporada terá oito episódios. A produtora da série, Jess Brownell, afirma que Bridgerton pode estrear em 2025 ou no início de 2026.

Bridgerton explora o mundo competitivo e luxuoso da alta sociedade de Londres no início do século 19. A família Bridgerton, composta por oito irmãos, faz um grande esforço para lidar com o mercado de casamentos, os bailes e os palácios aristocráticos de Park Lane.