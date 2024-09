Rock in Rio 2024 começa nesta sexta: confira a programação completa

A arena do Rock In Rio conta com 18 espaços, entre palcos, parque de diversões e outras áreas de lazer - (crédito: Edicase)

Falta um dia para o início de um dos eventos mais aguardados pelos amantes de festivais: na sexta-feira (13/9), a Cidade do Rock abre as portas para o início do Rock In Rio 2024, com sete dias de shows (13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro) e artistas do mundo todo.

Leia também: Xuxa se apresentará no Rock In Rio

A arena conta com 18 espaços, entre palcos, parque de diversões e outras áreas de lazer. São cinco palcos de música — New Dance Order, Espaço Favela, Supernova, Global Village e Highway Stage —, além dos mais aguardados: os palcos Sunset e Mundo.

Confira a programação completa e tudo que você precisa saber para embarcar na maratona de música.

Primeiro dia — Sexta-feira (13/9)

Palco Mundo

Travis Scott

21 Savage

Ludmilla

Matuê Part Wiu E Teto

Palco Sunset

Mc Cabelinho & Coral das Favelas

Orochi, Oruam d Chefin

Veigh & Kayblack

Funk Orquestra convida Mc Daniel, Rebecca & Mc Soffia





Segundo dia — Sábado (14/9)

Palco Mundo

Imagine Dragons

Onerepublic

Zara Larsson

Lulu Santos

Palco Sunset

Nx Zero

James

Christone “Kingfish” Ingram

Pato Fu + Penélope

Leia também: Criador do Rock in Rio revela qual artista foi banido do festival

Terceiro dia — Domingo (15/9)

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Evanescence

Journey

Os Paralamas Do Sucesso

Palco Sunset

Deep Purple

Incubus

Planet Hemp Convida Pitty

Barão Vermelho

Quarto dia — Quinta-feira (19/9)

Palco Mundo

Ed Sheeran

Charlie Puth

Joss Stone

Jão





Palco Sunset

Gloria Groove

Will Smith – Special Appearence

Ferrugem Convida Gilsons

Filipe Ret Convida Caio Luccas

Pedro Sampaio





Quinto dia — Sexta-feira (20/9)

Palco Mundo

Katy Perry

Karol G

Cyndi Lauper

Ivete Sangalo





Palco Sunset

Iza

Gloria Gaynor

Tyla

Luedji Luna Convida Tássia Reis E Xênia França





Sexto dia — Sábado (21/9)

Palco Mundo

Pra Sempre Rock: Capital Inicial – Detonautas – Nx Zero – Pitty – Rogério Flausino – Toni Garrido

Pra Sempre Sertanejo: Chitãozinho & Xororó – Orquestra Sinfônica Heliópolis – Ana Castela – Junior – Luan Santana – Simone Mendes

Pra Sempre Mpb: Baianasystem – Carlinhos Brown – Daniela Mercury – Gaby Amarantos – Majur – Ney Matogrosso – Zeca Baleiro

Pra Sempre Trap: Cabelinho – Filipe Ret – Kayblack – Matuê – Orochi – Ryan Sp – Veigh





Palco Sunset

Pra Sempre Pop: Duda Beat – Gloria Groove – Ivete Sangalo – Jão – Luísa Sonza – Lulu Santos

Pra Sempre Samba: Zeca Pagodinho – Alcione – Diogo Nogueira – Jorge Aragão – Maria Rita – Xande De Pilares

Pra Sempre Rap: Criolo – Djonga – Karol Conká – Marcelo D2 – Rael – Rincon Sapiência – Xamã





Sétimo dia — Domingo (22//9)

Palco Mundo

Shawn Mendes

Akon

Ne-Yo

Luísa Sonza





Palco Sunset

Mariah Carey

Homenagem A Alcione Com Osb, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Pericles, Maria Rita E Alcione

Ney Matogrosso

Olodumbaiana