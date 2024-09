Mário Gomes é despejado de casa e pede ajuda de bolsonaristas

Ator e candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo Podemos, Mário Gomes foi despejado da casa em que morava com a família desde 2002 por determinação judicial. Eles moravam em Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro. As informações são do jornal Extra.

O imóvel teria sido leiloado para pagar dívidas de uma empresa fechada pelo ator, a Mario Gomes Indústria e Comércio de Confecções Ltda. De acordo com o Tribunal de Justiça do Paraná, onde era localizada a companhia, há 10 processos movidos contra o candidato somente no estado, entre eles de dívidas trabalhistas.

Em um deles, o governo do Paraná promove a cobrança de débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor total de R$ 304.524,12. Também há processos abertos contra Mario pelo Município de Entre Rios do Oeste (PR) e pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

Ao fechar a confecção em 2007, o ator teria deixado de pagar salários de 84 funcionárias, segundo o Extra.

Além das dívidas da empresa, Gomes estaria acumulando prestações de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) que somavam R$100 mil.

A mansão era avaliada em mais de R$20 milhões, mas foi arrematada por R$720 mil. Revoltado, o artista publicou um posicionamento nas redes sociais, em que diz que não deixará o imóvel.

"Acabou de acontecer uma cena lamentável no seio da minha família. Eu peço a vocês que marquem a Bia Kicis, a Carla Zambelli, o Paulo Marçal, o Jair Bolsonaro, o Nikolas Ferreira, todas essas pessoas do bem. A gente precisa modificar o que está acontecendo no Brasil", afirmou.

Em um story do Instagram, Gomes aparece pixando a frase "não vou sair" na parede da casa. "É inconstitucional, eu tenho provas, eu tenho testemunhas. Eu só tenho essa casa", completou ele.

O Correio tenta contato com a Justiça do Rio de Janeiro em busca de maiores informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.