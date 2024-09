Integrante da banda Måneskin traz projeto como DJ para o Brasil

O Cine Joia receberá a turnê de Victoria de Angelis em São Paulo. Marcado para o dia 15 de novembro, o show mostrará para os fãs brasileiros um novo lado da baixista e compositora do Måneskin. Ingressos antecipados serão vendidos nesta terça-feira (17/9), a partir das 10h, no site da Eventim.

Leia também: Museu dos Correios apresenta 100 artistas em nova exposição

No repertório, Victoria promete incluir o último sucesso, Get up b*tvh! shake ya ass, que conta com vocais de Anitta, letra em português e bastante influência da música latina. O lançamento ocorreu em agosto e já tem mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.

Leia também: Charli XCX lança single em parceria com participação de Troye Sivan

Integrante da banda italiana mais famosa entre jovens, Victoria é uma roqueira convicta, mas decidiu se aventurar como DJ e explorar novos gêneros musicais. "Como DJ e produtora, adoro romper com as convenções ao explorar novos sons e quebrar barreiras, uma vibração que permeia tanto meus sets quanto minha primeira faixa. O som que eu curto envolve camadas e cruzamentos de estilos. Nunca me encaixei em caixas predefinidas, e essa jornada como DJ não é diferente. Para mim, é sobre explorar e fundir diferentes estilos, trazendo uma energia crua e pulsante para a pista de dança", diz a baixista do Måneskin, em nota.

Leia também: Instituto Ziraldo lança novo livro com ilustrações do cartunista

Serviço

Victoria DJ set, 15 de novembro, às 20h

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade, São Paulo - SP, 01501-040

Ingressos por R$ 160( meia) e R$ 320 (inteira) , no site da Eventim

Não indicado para menores de 18 anos.