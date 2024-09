Bruna Marquezine abre o jogo e explica polêmica envolvendo Yasmin Brunet

Bruna Marquezine usou as redes sociais e se pronunciou em meio aos novo rumores que surgiram em torno de um possível desentendimento com Yasmin Brunet nos bastidores do Rock in Rio. A atriz, inclusive, ainda reagiu ao motivo de ter deixado de seguir a modelo no Instagram.

De acordo com o perfil ‘Condomínio da Fifi’, do Instagram, a atriz teria ficado com ciúmes da ex-BBB, que teria vivido um affair com João Guilherme, atual namorado da artista, no passado. Diante desses rumores, ela aproveitou para desmentir as especulações criadas pelos internautas.

"Eu sempre tive carinho por Yasmin, que sempre me tratou bem", iniciou Bruna Marquezine, que justificou a razão do unfollow: "Não existe convívio na vida real. Não há interação, proximidade. Não há necessidade de problematizar isso. É natural da vida. Mas já até me arrependi, já que tudo vira um problema nas redes sociais", disse.

Por fim, Bruna revelou que voltou atrás em sua decisão e está seguindo Yasmin Brunet novamente: "Nem gostaria que ela achasse que não gosto dela ou que algo aconteceu. Não aconteceu nada. Eu não levo follows e unfollows tão a sério assim. Eu deixo de seguir pessoas o tempo todo, por diversos motivos, e quase nunca é por alguma desavença", pontuou.

