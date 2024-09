Comédia ‘Ramal 003’ reflete sobre um mundo comandado por mulheres

Para comemorar os 10 anos de existência, a companhia de teatro Embaraça realiza dois espetáculos ficcionais em curtas temporadas. A peça Afeto foi realizada no começo de setembro e agora, a partir desta sexta-feira (20/9) e até domingo (22/9), a companhia apresenta Ramal 003. Os ingressos estão disponíveis no site do Sympla.

Ramal 003 expõe a versatilidade das atrizes, diretoras e dramaturgas Tuanny Araújo e Fernanda Jacob e aborda questões raciais. Mesmo se tratando de uma comédia, a peça não perde a profundidade e busca tratar com naturalidade a possibilidade de uma mulher preta estar no comando no universo do espetáculo. “Acreditamos que poucas pessoas vislumbram essa possibilidade. Então, criamos uma narrativa que trata esse tema assim, por meio do riso, onde a crítica e o discurso são mais acessíveis”, conta Fernanda Jacob, sobre a proposta apresentada.

O espetáculo se passa em um ambiente celeste onde Carmen e Dorotéia comandam um secretariado e são responsáveis pelo Setor Planeta Terra, onde auxiliam a Deusa no comando e supervisionam o universo. A narrativa ficcional não atravessa o tema explicitamente e sim de maneira metafórica na forma como as personagens conduzem a história. As protagonistas formam uma dupla de contraste, possibilitando um jogo cômico.

Serviço

Ramal 003

Sexta-feira (20/9) e sábado (21/9), às 20h e domingo (22/9), às 19h, no Teatro Ary Barroso (SESC - Estação 504, Asa Sul). Ingressos: R$10, no site.