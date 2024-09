Nos próximos capítulos de Mania de Você, a trama promete surpreender o público com a morte de Molina, interpretado por Rodrigo Lombardi. O assassinato do vilão marcará o fim da primeira fase da novela.

Na história, Molina será atingido por um tiro misterioso, e a identidade de quem puxou o gatilho deixará todos em suspense. Diversos personagens serão considerados suspeitos, mas o cerco se fechará em torno de Rudá (Nicolas Prattes), que, sem escolha, precisará fugir para escapar da acusação.

A morte de Molina será um ponto de virada importante na novela, trazendo ainda mais tensão para os próximos acontecimentos. Curiosamente, a Globo optou por antecipar o desfecho do vilão, que estava originalmente programado para ir ao ar no sábado, 21 de setembro – um dia em que as audiências tendem a ser mais baixas.

Em uma jogada estratégica, a cena foi remarcada para quinta-feira, dia 19, garantindo que o momento decisivo tenha o impacto esperado e prenda ainda mais a atenção dos telespectadores.

Após esse trágico evento, Mania de Você entrará em uma nova fase, prometendo ainda mais reviravoltas e emoções para quem acompanha a história.

Molina (Rodrigo Lombardi) (Foto: Reprodução/Globo)

O post Mania de Você: saiba quando e como Molina vai morrer na novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.