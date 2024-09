Mania de Você: 3 mortes que vão agitar os próximos capítulos da novela

A trama de João Emanuel Carneiro, Mania de Você, estreou na segunda-feira (9/9), e já chegou com fortes emoções. Logo no primeiro capítulo, o público foi surpreendido pela morte de dois personagens importantes.

Cecília, interpretada por Simone Spoladore, perdeu a vida após dar à luz sua filha, Luma, que na fase adulta é vivida por Agatha Moreira. Pouco depois, Alfredo, personagem interpretado por Fabio Assunção, também foi assassinado por Molina (Rodrigo Lombardi) e Mércia (Adriana Esteves).

E as tragédias não param por aí: nos próximos capítulos, outros 3 personagens terão destinos igualmente trágicos, prometendo mexer ainda mais com a audiência.

Confira 3 mortes que vão agitar os próximos capítulos de Mania de Você:

1. Henrique (Antonio Saboia)

Henrique será o primeiro a perder a vida entre as próximas vítimas. Marido de Isis (Mariana Ximenes), ele descobrirá que Tomás, seu suposto filho, é na verdade fruto de um caso extraconjugal entre sua esposa e Guto (Allan Souza Lima). Ao confrontar Isis, temendo que o segredo seja revelado e destrua sua vida, a personagem de Mariana Ximenes decide matá-lo. Com a ajuda de Guto, Isis planeja o assassinato de Henrique, garantindo que o segredo sobre a paternidade de Tomás morra com ele.

Henrique (Antonio Saboia) (Foto: Manoella Mello/Globo)

2. Guga (Allan Souza Lima)

Guga, o amante de Isis, será a segunda vítima. Após ajudar Isis a assassinar Henrique, ele passa a chantageá-la, exigindo dinheiro e poder em troca de seu silêncio. A tensão entre os dois aumenta a ponto de Guga invadir a mansão de Isis, onde ela vive com seu filho e sua sogra, Berta (Eliane Giardini). Em uma reviravolta inesperada, durante a invasão, Berta atira em Guga, matando-o na hora e trazendo mais caos para a vida de Isis, que agora terá que lidar com a desconfiança crescente ao seu redor.

Guga (Allan Souza Lima) (Foto: Manoella Mello/Globo)

3. Molina (Rodrigo Lombardi)

O terceiro a morrer será Molina, empresário e marido de Cecília (Simone Spoladore), que já havia cometido o assassinato de Alfredo (Fabio Assunção) no início da trama. Sua morte promete ser um dos pontos centrais da história, iniciando o clássico mistério de "quem matou?" que movimenta as novelas de João Emanuel Carneiro. Luma (Agatha Moreira), filha de Cecília, será uma das principais suspeitas, mas outros personagens, como Viola (Gabz), Mavi (Chay Suede), Rudá (Nicolas Prattes) e Mércia (Adriana Esteves), também estarão no centro da investigação, mantendo o suspense no decorrer da trama.