'Mania de Você': saiba quando começa a nova fase da novela

A novela Mania de Você está prestes a entrar em uma nova e emocionante fase, prometendo surpreender o público com uma virada na trama. Após uma primeira fase cheia de dramas e intrigas, a história passará por uma significativa transformação, com uma passagem de tempo que trará novos rumos para os personagens.

De acordo com informações do Gshow, a segunda fase da novela Mania de Você começa a partir do capítulo 15, previsto para ir ao ar na quarta-feira, 25 de setembro.

Essa nova etapa será marcada por uma passagem de 10 anos, trazendo os personagens para os dias atuais, com novos conflitos e desafios que refletem a mudança de tempo.

Entre os principais acontecimentos da nova fase estão: Mavi (Chay Suede) estará rico, após aplicar um golpe em Luma (Agatha Moreira). Após perder tudo, a moça estará trabalhando como motorista de aplicativo, em São Paulo. Rudá (Nicolas Prattes), por sua vez, estará morando em Portugal e Viola (Gabz), terá se tornado uma renomada chef da gastronomia. Após 10 anos separados, eles acabarão se encontrando novamente, dando início a novos conflitos e relações.

