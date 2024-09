'Mania de Você' tem pior estreia de uma novela das 21h da Globo

A novela Mania de Você estreou nesta segunda-feira (9) com uma audiência abaixo do esperado para o horário nobre da Globo. Escrita por João Emanuel Carneiro, a trama marcou 23 pontos de Ibope na Grande São Paulo, o pior índice já registrado para um primeiro capítulo de uma novela das nove da emissora, segundo matéria do Notícias da TV.

Com protagonismo de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), a estreia da novela ficou aquém de outros lançamentos recentes, como Terra e Paixão, que obteve 24,8 pontos, e Travessia, que estreou com 25,9 pontos. O baixo desempenho gerou impacto também na programação subsequente.

O Jornal Nacional, exibido antes do folhetim, atingiu 23,8 pontos, mas a audiência caiu com o início de Mania de Você, prejudicando o programa Estrela da Casa, que também registrou seu pior índice, com 12,3 pontos.

A eliminação de Ramalho no reality musical não foi suficiente para atrair mais público, e a emissora já considera mudanças nas dinâmicas de ambos os programas para tentar recuperar os números.

