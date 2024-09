Terceiro jogo de Star Wars com Cal Kestis já está em desenvolvimento

Durante uma conferência de apresentação a investidores nesta terça-feira (17/9), Laura Miele, presidente da divisão de entretenimento e tecnologia da EA, confirmou que a Respawn Entertainment, responsável por dois jogos da saga: Star Wars Jedi, está trabalhando pesadamente no próximo jogo da franquia. Essa que já conta com dois títulos, Star Wars: Jedi Fallen Order lançado em 2019 e Star Wars Jedi: Survivor lançado em 2023, sendo esse o último jogo, fechando a trilogia de Cal Kestis.

Confira a declaração da presidente:



“Entregamos alguns dos jogos de Star Wars de maior qualidade e mais vendidos de todos os tempos, com mais de US$ 5 bilhões em reservas líquidas. Esse histórico impressionante inclui, é claro, os jogos de Star Wars: Jedi, onde mais de 40 milhões de fãs de Star Wars se conectaram com Cal Kestis e sua jornada para se tornar um Jedi poderoso. A Respawn está trabalhando duro para trazer o capítulo final desta história empolgante para os jogadores.”



Star Wars Jedi conta a história de Cal Kestis e suas aventuras numa galáxia muito, muito distante, tentando redescobrir o seu lugar dentro da ordem Jedi, na qual ele um dia fez parte. O jogo de ação e aventura é um dos títulos recentes mais aclamados pela crítica.



O novo jogo da trilogia de Cal Kestis ainda não tem mais informações, nem uma data para chegar no PC e nos consoles.