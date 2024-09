Atriz Fernanda Pimenta apresenta espetáculo de palhaçaria na UnB

A atriz e palhaça Fernanda Pimenta, também conhecida como Palhaça Malagueta, apresenta o espetáculo solo de comédia Malagueta na labuta. Nesta quarta (19/8), o Anfiteatro 9 da Universidade de Brasília (UnB) será palco para a apresentação gratuita, que faz parte da programação do projeto Subversivas — Palhaçarias Feministas.

O projeto integra estudantes de artes cênicas da UnB e da Universidade Federal de Goiás (UFG) e debate sobre questões de gênero por meio da palhaçaria. O objetivo da proposta é explorar opressões sofridas pelas mulheres por meio do humor. O espetáculo de Pimenta narra a história de uma diarista chamada para uma faxina de urgência, na qual os instrumentos de limpeza são ressignificados.

A divisão do trabalho por gênero e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres nos ambientes profissionais e sociais são abordados pela personagem. Ao pegar o transporte coletivo para a faxina, o assédio sexual em ônibus também é ressaltado. A montagem do espetáculo foi iniciada em 2021, durante a pandemia, com direção de Thaise Monteiro e apoio da Lei de Incentivo à Cultura do município de Goiânia.





Serviço

Malagueta da Labuta

Nesta quarta-feira (18/9), às 20h, no Anfiteatro 9 da UnB (Setor Sul do Instituto Central de Ciências - ICC). Entrada franca. Livre para todos os públicos.