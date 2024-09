Rafa Vitti e Rodrigo Santoro estreiam algumas novos projetos da Netflix

A Netflix está empenhada em trazer mais produções nacionais para a plataforma com estrelas conhecidas em território nacional. Os próximos quatro filmes a serem lançados têm como protagonistas Rafa Vitti com o drama intitulado Caramelo, a adaptação de livro de Valter Hugo Mãe estrelado por Rodrigo Santoro, uma comédia ainda sem título com Leandro Hassum e o drama Vicentina pede desculpas, dirigido por Gabriel Martins.



Caramelo traz o vira-lata caramelo como símbolo e retrata a história de Pedro, vivido por Rafa Vitti, um cozinheiro que está a um passo de concretizar o sonho de comandar um restaurante quando um diagnóstico inesperado transforma sua vida. Com a ajuda de um adorável cão de rua chamado Caramelo, ele inicia uma emocionante jornada de redescoberta, buscando significado e inspiração no presente.



Leia também: Festival de Circo do Brasil lança edital de apoio à criação artística

O filho de mil homens, mesmo título do livro de Valter Hugo Mãe, investiga a beleza e a complexidade das relações humanas. A trama segue Crisóstomo, vivido por Rodrigo Santoro, um pescador solitário que anseia em ser pai e lida com a falta de um filho aos 40 anos. Em sua jornada, ele conhece Camilo, um garoto órfão, e opta por adotá-lo para formar sua própria família, mesmo que de maneira diferente das convencionais.



Leia também: Como será a primeira turnê solo de Zayn Malik

Ainda sem um título definido, o filme de Leandro Hassum apresenta Otávio, um homem que nunca pensou que seria levado a uma viagem em família para Bariloche. Ele se vê diante de um novo desafio: conhecer o noivo argentino de sua filha, Mariana. Em meio a nevascas e degustações de vinho, ele tenta se comunicar em “portunhol”, mas logo um mal-entendido, causado pelo ciúme de Mariana, ameaça tudo.



Vicentina pede desculpas, dirigido e roteirizado por Gabriel Martins, conta a história de uma mãe e sua jornada depois de perder o filho. A suspeita de suicídio permeia a narrativa e dá o tom soturno e intimista para o drama.



Leia também: 10 curiosidades sobre a série Os Anéis do Poder