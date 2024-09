Gracyanne Barbosa abre o jogo e revela se está namorando novamente

Separada de Belo desde abril, Gracyanne Barbosa decidiu abrir o coração e esclarecer os rumores sobre sua vida amorosa. Em suas redes sociais, a musa fitness garantiu que não está namorando e nem conhecendo alguém no momento.

"Ontem vi que saiu uma matéria em um veículo que sempre saem inverdades. Infelizmente, a pessoa não se preocupa nem em me ligar. Vocês sabem que eu falo tudo, falo até demais. Se me perguntar, vou falar a verdade. Mas não, não estou namorando", afirmou ela.

Com muito bom humor, Gracyanne ainda comentou as fofocas que a relacionavam a um possível affair em São Paulo: "Falaram que eu estou namorando em São Paulo… gente, vou para São Paulo trabalhar", disse, rindo da situação.

Atualmente, ela está totalmente focada em sua carreira e novos projetos. "Estou muito focada em meu trabalho, cheia de projetos novos. Coisas que não esperava aconteceram em minha vida, então estou me dedicando totalmente, estudando. Zero tempo para pensar em namoro", completou.

O divórcio de Gracyanne e Belo, que chocou os fãs após 16 anos de casamento, foi iniciado no final de 2023, como o cantor revelou no Domingão com Huck. Além da separação, a situação ganhou ainda mais repercussão quando veio à tona o affair de Gracyanne com o personal trainer Gilson de Oliveira, atualmente confinado em "A Fazenda".

A musa, no entanto, fez questão de esclarecer que não escondeu o envolvimento. "Para mim, não faz sentido viver uma mentira", afirmou em entrevista à Quem, revelando que tomou a decisão de assumir o affair, mesmo contra a vontade de Belo.

