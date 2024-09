Festival de Circo do Brasil lança edital de apoio à criação artística

Criado em Recife, o Festival de Circo do Brasil chega à 18ª edição em novembro deste ano e, para comemorar o momento, o projeto abriu um edital em apoio à criação artística e destinado a companhias de qualquer estado do Brasil que atuem com práticas circenses. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo link.

Os interessados no edital podem ganhar prêmio de R$10 mil reais em despesas do projeto criativo, acompanhamento com especialistas, intercâmbios, entre outros. A idealizadora do projeto Festival de Circo do Brasil, Danielle Hoover, conta que o crescimento da iniciativa trouxe a ideia de ampliar os objetivos. “A edição deste ano traz um novo momento do festival. Queremos colaborar mais com a cadeia produtiva do circo contemporâneo e então decidimos lançar o primeiro edital e pitching para criação artística e isso é um primeiro passo do que pretendemos daqui pra frente. Nossa vontade é, para além do período do festival, trabalhar o impulsionamento de processos criativos”, conta.

O edital do Festival de Circo do Brasil é uma realização da Luni Produções e visa selecionar seis propostas de projetos inéditos que serão defendidas em um pitching aberto dentro da programação deste ano.



Serviço

Edital Festival de Circo do Brasil 2024

