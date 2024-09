Veja como está a menina do meme ‘Que Xou da Xuxa é esse’

Nos últimos dias, começou a circular na internet, um vídeo que mostra uma menina revoltada tentando entrar no "Xou da Xuxa". O trecho foi retirado do documentário "Pra sempre Paquitas", disponível no Globoplay, e acabou se tornando meme.

No registro, a garotinha surge indignada, dizendo que não a deixaram entrar no "Xou da Xuxa", programa infantil de variedades apresentado por Xuxa Meneghel e produzido e exibido pela TV Globo de 30 de junho de 1986 até 31 de dezembro de 1992. "Que Xou da Xuxa é esse?", diz a menina.

Quem é a menina do meme ‘Que Xou da Xuxa é esse’?

Com a repercussão do vídeo, internautas começaram a investigar quem era a menina por trás do meme. Não demorou muito e ela foi encontrada. Trata-se de Patrícia Veloso Martins, atualmente com 47 anos.

Nas redes sociais, a mulher que mora em São João de Meriti, se apresentou como sendo a criança do vídeo. "Essa sou eu… Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir no programa dela e conseguir um abraço", afirmou. Em resposta a um comentário, ela disse que sempre foi polêmica, "mesmo sem querer", disse. Atualmente, Patrícia é professora e comentou que tinha nove anos na época.