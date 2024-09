Lokapalloza reúne bandas de rock autoral em show na Infinu nesta quinta

A cena do rock brasiliense é celebrada no evento Lokapalloza com a presença de bandas e artistas autorais para mostrar que o gênero sempre se renova. Nesta quinta-feira (19/9), a Infinu será palco para os shows das bandas Kynosauro, Blackmailbox, Ban Gohan e o artista solo Edu Scalzer. A partir das 19h30, os amantes do rock estão convidados a comparecer ao evento de entrada gratuita.

Na programação da noite de quinta, a banda Blackmailbox explora o shoegaze e o indie, com influências cinematográficas do modernismo. O grupo Ban Gohan mistura elementos de diversos gêneros musicais, voltado principalmente para o pop punk. O trio Kynosauro reúne sonoridades do metal, shoegaze e hardcore nas composições harmoniosas e cheias de energia. Para finalizar as apresentações, Edu Scalzer apresenta um repertório de voz e violão com músicas da MPB e releituras de rock.

Vocalista e guitarrista do power trio Kynosauro, Pedro Calango antecipa que o show na Infinu trará músicas inéditas e marca o começo da gravação de um documentário sobre a banda. Ao lado de Lucas Gaieski e Vinícius de Aguilar, o vocalista do grupo promete composições de catarse emocional e até espiritual. “As músicas novas são diferentes das que temos lançadas. O álbum Colapsos foi um trabalho solo e retrata experiências pessoais minhas. Os lançamentos contam com a participação ativa dos outros integrantes”, diz Calango.

Gravado de forma totalmente independente, Colapsos narra a trajetória de Calango em decepções amorosas constantes. Ao ver potencial no projeto, o vocalista convidou os amigos a participar da produção musical. “O público se surpreende com a mistura de estilos nas nossas apresentações ao vivo. Momentos melancólicos e música pesada são equilibrados. Tem um som que misturamos metal com reggae”, comenta o vocalista.

Foi ao ser abordado na rua para conversar sobre música que Calango percebeu que a banda faz presença na cena de Brasília. “Da mesma forma que eu uso a música para sensibilizar o ouvinte, eu sou sensibilizado pelo que escuto”, emociona-se. A apresentação ao vivo proporciona um contato com o público da capital e uma troca de experiências.

Guitarrista da Ban Gohan, João Sena explica que a mistura de pop punk, hardcore e um toque de emo faz parte da essência da banda: “Ao escolher o repertório para um show, a ideia é trazer essa energia caótica que nos define. Gostamos de um setlist que seja uma montanha-russa de emoções.” Ao trazer a diversidade sonora, a banda se sente conectada com o público.





A banda Ban Gohan mescla pop punk, hardcore e emo (foto: Jonathan do Nascimento)

João avalia o cenário do rock brasiliense com uma resistência a novidades que surgem no meio. Por mais que a capital seja o berço do gênero no Brasil, bandas autorais e independentes são pouco valorizadas na opinião do guitarrista: “Cada show é uma oportunidade de fortalecer essa conexão e motivar outras bandas a criar um som autoral. Ao entender a mudança de geração, mesclamos o que está fazendo sucesso hoje com o que já foi sucesso antes. Nostalgia e inovação.”

Violão, guitarra, gritos e sussurros são elementos que descrevem o show da banda. “A vibe é sempre de parceria, não importa o estilo, pois no fim das contas é tudo sobre fazer arte e entregar arte”, diz João. Com a coragem e vontade de fazer acontecer, a banda ganha espaço para se fortalecer na cena da cidade.





Serviço

Show dos artistas Ban Gohan, Blackmailbox, Edu Scalzer e Kynosauro

Na quinta (19/9), a partir das 19h30, na Infinu (CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós). Entrada gratuita mediante validação de cortesia no aplicativo Sympla