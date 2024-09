Cine Brasília exibe Batman em comemoração aos 85 anos do herói

Em comemoração aos 85 anos de história do consagrado super-herói Batman, o Cine Brasília exibe o longa do diretor Tim Burton nesta quinta-feira (19/9). O filme de 1989, com Michael Keaton no papel principal e Jack Nicholson como o vilão Coringa, volta às telonas após 35 anos da estreia mundial. A sessão integra o projeto Cine Semana, no qual diversos filmes icônicos e estreias também serão exibidos.

Leia também: Série Wandinha aposta no '''selo'' Tim Burton para bater recordes na Netflix

Até dia 25 de setembro, os ingressos estarão no preço promocional de R$5 em uma parceria com a Warner Bros. Ambientado em Gotham City, o filme narra a história da cidade sombria e dominada pelo crime, onde o bilionário Bruce Wayne combate a criminalidade. Após um acidente em um tanque de produtos químicos, o criminoso Jack Napier se transforma no perturbado Coringa e tenta envenenar a população. A jornalista Vicki Vale (Kim Basinger) investiga a verdadeira identidade do Batman, ao mesmo tempo em que se aproxima romanticamente de Bruce Wayne.

Leia também: Batman: DC revela que personagem recente é filho do vilão Ra’s al Ghul

O festival cinematográfico conta com três estreias na programação: Sofia foi, de Pedro Geraldo, Saudade fez morada aqui dentro, de Haroldo Borges, e Estômago 2 — O poderoso chef, de Marcos Jorge. Selecionado na Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília, o curta-metragem Dia de preto abre as sessões de Sofia foi. Com direção de Beto Oliveira, o drama ambientado no futuro distópico de 2077 acompanha Carolina, uma mulher negra de 65 anos que se prepara para o Dia de preto – uma data especial em que, nesse mundo opressor, as pessoas negras têm permissão para celebrar a negritude.

A semana também conta com o festival Labareda, criado com o propósito de destacar e fomentar a narrativa LGBTQIA+ no Distrito Federal. A programação inclui debates e exibições de filmes competitivos. O festival oferece experiências imersivas no Lounge Vulcano e um line-up musical com DJs e performances ao vivo. Também haverá uma feira de expositores e foodtrucks. O evento encerra com a premiação dos melhores filmes e performances drag, além de shows ao vivo.

Confira a programação completa da Cine Semana:

Quinta-feira (19/9)

10h – Harold e o Lápis Mágico

14h – Saudade Fez Morada Aqui Dentro

16h30 – Batman (1989)

19h – Dia de Preto (curta-metragem) + Sofia Foi

20h40 – Estômago 2 - O Poderoso Chef

Sexta-feira (20/9)

10h – Montagem Festival Labareda

14h – Montagem Festival Labareda

16h30 – Batman (1989)

19h– Dia de Preto (curta-metragem) + Sofia Foi

20h40 – Estômago 2 - O Poderoso Chef

Sábado (21/9)

10h – Montagem Festival Labareda

15h – Festival Labareda

16h – Festival Labareda

18h – Festival Labareda

18h30 – Festival Labareda

Domingo (22/9)

10h – Montagem Festival Labareda

14h – Festival Labareda

16h – Festival Labareda

17h– Festival Labareda

17h40 – Festival Labareda

Segunda-feira (23/9)

14h – Saudade Fez Morada Aqui Dentro

16h20 –Dia de Preto (curta-metragem) + Sofia Foi

19h – Sessão Especial - Othelo, O Grande + debate

Terça-feira (24/9)

10h– Montagem Festival Labareda

14h – Montagem Festival Labareda

16h10 – Batman (1989)

18h30 – Estômago 2 - O Poderoso Chef

20h50 – Dia de Preto (curta-metragem) + Sofia Foi

Quarta-feira (25/9)

10h – Sessão Atípica - Harold e o Lápis Mágico

14h – Sessão Atípica - Harold e o Lápis Mágico

16h – Batman (1989)

18h30 – Dia de Preto (curta-metragem) + Sofia Foi

20h20 – Estômago 2 - O Poderoso Chef

Serviço

Cine Semana

De 19 a 25 de setembro, a partir das 10h, no Cine Brasília (Asa Sul Entrequadra Sul 106/107). Ingressos na bilheteria física do local ou no site do Cine Brasília.