Funcom vai participar da BGS 2024 e vai trazer "Dune: Awakening"

Nesta quinta-feira (19/9), a Brasil Game Show (BGS), o maior evento de games da América Latina, anunciou a participação da Funcom, desenvolvedora norueguesa de games, em sua edição deste ano. A empresa, que atualmente trabalha no desenvolvimento do MMO de sobrevivência Dune: Awakening, vai oferecer diversas atrações ao público presente na feira, que ocorre de 9 a 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo.

“A participação da Funcom na BGS 2024 é um grande presente para os fãs brasileiros de games e do celebrado universo de Duna”, afirma o fundador e CEO da BGS, Marcelo Tavares. “Estamos empolgados em oferecer essa experiência imersiva aos nossos visitantes.



O público já pode adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento pelo site oficial.