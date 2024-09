Rodrigão diz que teve que retirar rim e baço por causa de tumor

Rodrigo Gomes Simoni, mais conhecido como Rodrigão, disse, nesta quinta-feira (19/9), que teve hemorragia e precisou ser internado às pressas. No hospital, os médicos descobriram que o ex-BBB estava com o tumor que media 13cm.

"Nessa cirurgia, eles conseguiram remover o tumor, só que, como ele estava muito grande, precisei também remover meu rim esquerdo e o baço", afirmou Rodrigão, no Instagram.

"Então por isso eu preciso de um cuidado maior, principalmente nesse começo, com a alimentação , com a acidificação do corpo. E a gente está fazendo esse processo agora, de exames. No final das contas, o tumor era benigno, não precisarei fazer nenhum tipo de tratamento", acrescentou o ex-BBB.

O vídeo em que Rodrigão relata sobre a cirurgia foi publicado por Adriana Sant’Anna, esposa dele e também ex-participante do Big Brother Brasil. "O homem mais forte que já conheci na minha vida. Nunca vi ou conheci alguém com a mente tão forte quanto a de Rodrigo. Todos nós, amigos, familiares.. estamos impressionados com a força que ele teve e tem em todo momento", declarou Adriana.