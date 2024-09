Projeto Cine Petrobras leva sessões de cinema gratuitas sobre rodas

Em parceria com a Petrobras e o Ministério da Cultura, o projeto Cine Petrobras transforma um caminhão em uma sala de cinema completa, com sessões gratuitas. A viagem começa em Brasília, nas cidades de Planaltina e Brazlândia, e segue por mais 43 municípios brasileiros nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O objetivo da ação é promover a cultura, a educação e as atividades de lazer.

O veículo permanece dois dias em cada localidade, com quatro sessões destinadas a escolas e instituições públicas, além de uma exibição noturna aberta ao público, com pipoca e refrigerante de cortesia. A sala comporta 91 pessoas e tem acessibilidade para deficientes. Os filmes em cartaz são Wonka e Lightyear.

A capital recebe a carreta nesta sexta-feira (20/9) em Planaltina, na segunda-feira (23/9) e na terça-feira (24/9) em Brazlândia.

Serviço

Cine Petrobras

Nesta sexta-feira (20/9), em Planaltina, na segunda-feira (23/9) e na terça-feira (24/9). Entrada gratuita