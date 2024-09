Luana Cavalcante se torna a primeira mãe a vencer o Miss Brasil

Após mudanças nas regras da competição, em que mulheres casadas, mães e acima de 18 anos (sem limitação de idade) poderiam participar, Luana Cavalcante, representante de Pernambuco , de 25 anos, tornou-se a primeira mãe vencer o Miss Universe Brasil. A modelo foi coroada na noite desta quinta-feira (19/9) e disputará o Miss Universo 2024, em 16 de novembro, no México.



Nas redes sociais, a miss comentou o fato histórico: "Hoje, graças à uma mulher visionária que revolucionou o mundo miss e a organização do @missuniverse que implantou regras inovadoras e inclusivas, pude finalmente retornar ao Brasil para tirar do papel aquele projeto de ser miss."



"Sou feliz por viver tudo isso e poder provar através do exemplo para outras mulheres que nós não precisamos nos limitar; Podemos ser e construir tudo aquilo que nos faz feliz", acrescenta Luana.



Ao todo, 27 modelos disputaram o concurso. Elas defenderam os estados e o Distrito Federal. A segunda e terceira colocação ficaram com as misses Alagoas, Gabriele Marinho , e Rio de Janeiro, Maria Fabiana Mata, respectivamente.