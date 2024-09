Moradores da Granja do Torto promovem a cultura local com Festival

Neste domingo (22/9), a comunidade da Granja do Torto realiza a segunda edição do Festival de Culturas. Esse projeto tem como objetivo incentivar e promover a cultura local por meio de apresentações artísticas, oficina e feiras de artesanato e produtos alimentícios abertas para o público. Todos os artistas e produtores são voluntários, não ganham nenhum tipo de cachê e todas as despesas do evento são pagas com doações feitas por apoiadores.

O Festival será realizado das 12h às 22h e conta com uma programação agitada. Mais de dez artistas moradores da Granja farão apresentações musicais de trabalhos autorais, com uma diversidade de gêneros que vai da viola progressiva ao jazz instrumental e passa pelo trap e pelo rock. Performances de dança e exposições comentadas de fotografia também fazem parte da grade de atividades da festa. Paralelo Às exibições, haverá a oficina de bordado em viés, a oficina de xadrez para iniciantes, uma pista de carrinho de rolimã e uma feira de produtos alimentícios e artesanatos.

Em homenagem à região administrativa, a festividade conta com a exibição de um documentário sobre a história da Granja do Torto e uma roda de conversa com ex-moradores, para resgatar a história e as tradições da localidade.





Serviço

2º Festival de Culturas da Granja do Torto

Neste domingo (22/9), das 12h às 22h, em frente ao estacionamento do Parque de Exposições da Granja do Torto. Entrada gratuita