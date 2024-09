Warner Bros lança trailer de ficção-científica com Robert Pattinson

A Warner Bros. divulgou, nesta quarta-feira (18/9), o trailer do novo filme do estúdio estrelado por Robert Pattinson. Intitulado Mickey 17, o longa é uma ficção científica do escritor, diretor e produtor Bong Joon Ho, responsável por Parasita. Além de Pattinson, o elenco conta com Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo e Naomi Ackie.

Baseado no romance de mesmo nome do autor Edward Ashton, o enredo acompanha Mickey, um trabalhador descartável em uma missão para colonizar o planeta Niflheim. Se ele morre durante a realização de uma tarefa perigosa, um clone é criado em um novo corpo. A situação se complica quando duas versões do protagonista ficam vivas ao mesmo tempo.

A produção era uma das favoritas ao Oscar e seria lançada em março deste ano, mas o estúdio adiou a data para alterações no longa. Mickey 17 estreará nos cinemas apenas no final de janeiro de 2025.