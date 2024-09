Netflix lança trailer oficial da 2ª temporada da série 'Round 6'

Um dos grandes sucessos da Netflix, Round 6 (Hwang Dong-hyuk) ganhou trailer oficial da próxima temporada nesta quinta-feira (19/9). A produção sul-coreana lançada no dia 17 de setembro de 2021 agora retorna para as telas no dia 26 de dezembro.

Juntando 111 milhões de telespectadores, Round 6 se tornou a série mais assistida da Netflix. Foi vista em 94 países e é a primeira obra sul-coreana mais sintonizada nos Estados Unidos. Em apenas uma semana, a série obteve 11,4 milhões de visualizações. A produção da Netflix conta a história de um grupo de pessoas que aceita participar de um “reality” que se baseia em competições mortais em troca de um prêmio milionário.

O desfecho da 1ª temporada mostra o protagonista, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) vencendo a competição, porém, depois do horror que presenciou, ele parece determinado a punir os envolvidos e dar um fim aos jogos sádicos. A 2ª temporada de Round 6 se passa três anos depois dos acontecimentos, e Seong Gi-Hun está determinado em prosseguir com a investigação de descobrir as mentes por trás da competição. À medida que começa a obter resultados em suas buscas, o personagem percebe que sua luta contra a organização será mais mortal do que imaginava: para acabar com o jogo, ele precisará voltar a participar dele.