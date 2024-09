Designers fazem campanha para produzir livro sobre o cartunista Ota

Nesta segunda-feira (16/9), teve inícou a campanha de financiamento coletivo no Catarse do livro Arquivo Ota, homenagem ao cartunista e editor Otacílio d’Assunção, o Ota. O vasto acervo do cartunista será tema de art book que vai revisitar décadas de criação em uma pesquisa que reúne originais raros, layouts e esboços que revelam o processo criativo de Ota. Documentos históricos e curiosidades sobre HQs abrangem a obra.

Morto em 2021, Ota completaria 70 anos em 2024. Em cinco décadas de carreira, editou quadrinhos de diversos gêneros literários em dezenas de revistas, jornais e livros. Como roteirista, escreveu obras sob diversos pseudônimos. Ilustrou O Alquimista, de Paulo Coelho, quadrinhos para entidades governamentais, ONGs, empresas privadas e instituições culturais e de ensino. Foi editor e colaborador da versão brasileira da revista de humor MAD e conquistou diversos prêmios, como o Troféu HQ Mix e o Prêmio Angelo Agostini de Mestre do Quadrinho Nacional.

A arrecadação no site Catarse garante a publicação do livro em dezembro e lançamento na CCXP24. O lançamento contará com a presença dos autores, os designers Bruno Porto e Marcelo Martinez e o editor Márcio Paixão Junior. Os apoiadores serão recompensados com publicações e artes originais do cartunista, e o livreto histórico O CandidOta, uma sátira da candidatura a vereador do autor em colaboração com Ziraldo, Jaguar, Nássara, Chico Caruso e outros nomes da MAD e do Pasquim.

Foi a partir da amizade construída com Ota no meio artístico que o designer Bruno Porto teve a ideia de produzir a obra póstuma. Bruno enfatiza a importância do editor nas publicações de quadrinhos no Brasil: “Ele editava mais de 500 páginas por dia. Reviveu o gênero do terror em uma época de censura na ditadura militar brasileira. Ota editava, escrevia, selecionava e tratava HQs nacionais e internacionais.” A homenagem literária carrega o legado do cartunista para o gênero dos quadrinhos no Brasil.