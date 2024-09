Escritora Telma Braga lança novo livro infantil com proposta criativa

Telma Braga, escritora carioca radicada em Brasília, lança seu novo livro para infância, Inácio, o Coelho neste sábado (21/9), no Porão Livraria. O evento é gratuito e começa às 16h, com uma surpresa especial para as crianças se divertirem. O projeto também doará 300 exemplares para escolas da rede pública do Distrito Federal e 100 livros serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade.

A história conta a trajetória de Inácio, um coelho feliz e astuto que volta para casa depois de ganhar cenouras, mas a trama é muito mais que isso. “Minhas história surgem através da minha observação de mundo, das coisas que me tocam ou me incomodam, dos meus questionamentos. Inácio foi um pouco diferente", conta a autora, em entrevista ao Correio “Não foi o tema que me fisgou primeiro, mas a forma: a linguagem do livro ilustrado em que palavra e imagem colaboram em pé de igualdade para a construção da história”. A autora também contou que queria algo divertido, no qual as imagens não condizem com os textos.

A relação entre a escritora e a ilustradora Clara Gavillan veio com extrema naturalidade. “Acreditei que seu traço seria perfeito para uma parceria, pois dito e feito. Houve muita troca de ideias e foi realmente um livro produzido a quatro mãos”, afirma Telma. Sobre o público-alvo, a contadora de histórias disse ao Correio que não pensa em uma idade específica quando escreve, mas em pessoas, pequenas ou grandes, que estejam disponíveis para se abrir a novos mundos, rir e sonhar.